Berrettini fa preoccupare i tifosi | “Gli infortuni mi hanno fatto perdere il piacere di giocare”

(Di lunedì 24 aprile 2023) Matteonon ce la fa più: i continuifisici non gli permettono dial meglio delle sue possibilità, come si è visto nella sua ultima apparizione a Montecarlo, eliminato agli ottavi di finale senza neanche scendere in campo contro Holger Rune. Da un 2021 ricco di successi, tra cui la finale di Wimbledon, ad un 2023 che stenta a decollare: dalla seconda parte del 2022 ad oggi le noie e i dolori fisici lo rendono un giocatore altalenante. “Gli ultimi due anni sono stati pieni di vittorie ma anche molto stancanti. Glimiildi” dichiara il tennista italiano a Style Magazine, a cui parla del suo periodo psicologico complicato: “Pensavo a recuperare il tempo perso, ora ...

così come d'altronde ci sono state occhiate storte in merito alla scelta di di non giocare alcun torneo nelle settimane dopo gli Australian Open. Quando le cose non vanno per il verso ... né Matteo hanno ancora voluto ufficializzare la nuova relazione che secondo indiscrezioni sarebbe iniziata lo scorso dicembre.

Il tennista romano parla anche dei suoi affetti fuori dal campo: da Marracash ad Alessandro Borghi, senza dimenticare il fratello Jacopo e la storia d'amore con Melissa Satta ...