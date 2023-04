Berlusconi | un' altra notte tranquilla al San Raffaele

(Di lunedì 24 aprile 2023) Milano, 24 apr. (Adnkronos) - Non sarà diffuso alcun bollettino medico né oggi né domani sulle condizioni di salute di Silvio, ricoverato dal 5 aprile scorso all'ospedale Sandi Milano per una polmonite in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Lo rendono noto fonti sanitarie, sottolineando che il presidente di Forza Italia ha trascorso nel reparto di degenza ordinaria l'ennesima "", la ventesima da quando l'ex premier è entrato nel nosocomio. Il prossimo bollettino potrebbe dunque essere diffuso a partire da mercoledì prossimo.

... e di una destra non più semplicemente parte di una coalizione presieduta e garantita, come nel 1994 e anni successivi, da un uomo di un'cultura e provenienza come Silvio, rischia ...... e di una destra non più semplicemente parte di una coalizione presieduta e garantita, come nel 1994 e anni successivi, da un uomo di un'cultura e provenienza come Silvio, rischia di ...Volodymyr Zelensky: 'Non gli hanno mai bombardato la casa con i missili o ucciso i ... In una nota la missione del Cremlino auspica che l'Onu dia 'adeguata risposta' ad 'un'...

Berlusconi ricoverato, altra notte tranquilla e visite ancora limitate Sky Tg24

(Adnkronos) – Non sarà diffuso alcun bollettino medico né oggi né domani sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato dal 5 aprile scorso all’ospedale San Raffaele di Milano per una pol ...Milano, condizioni dell’ex premier in lento ma progressivo miglioramento al 20esimo giorno di ricovero al San Raffaele ...