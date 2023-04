Berlusconi | un’altra “notte tranquilla” al San Raffaele

(Di lunedì 24 aprile 2023) Non sarà diffuso alcun bollettino medico né oggi né domani sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia Non sarà diffuso alcun bollettino medico né oggi né domani sulle condizioni di salute di Silvio, ricoverato dal 5 aprile scorso all’ospedale Sandi Milano per una polmonite in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Lo rendono noto fonti sanitarie, sottolineando che il presidente di Forza Italia ha trascorso nel reparto di degenza ordinaria l’ennesima “”, la ventesima da quando l’ex premier è entrato nel nosocomio. Il prossimo bollettino potrebbe dunque essere diffuso a partire da mercoledì prossimo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

