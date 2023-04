Berlusconi ricoverato al San Raffaele | dall’ospedale esce una misteriosa signora bionda | «È la madre di Marta Fascina»

Leggi su open.online

(Di lunedì 24 aprile 2023) Dall’ingresso di via Olgettina 60 dell’ospedale Sandi Milano, dove Silviodal 5 aprile scorso per una polmonite come conseguenza di un indebolimento delle difese immunitarie per una leucemia mielomonocitica cronica di cui il Cavaliere soffre da due anni,unadonna, con il viso coperto da grandi occhiali da sole. Secondo le voci che si rincorrono dalla corsia al capannello di giornalisti fuori dalla struttura, si tratterebbe di Angela, la mamma di, che mai era apparsa accanto alla figlia. E i fotografi non si fanno pregare: negli archivi non esistono immagini sue, e la, il cui cognome da nubile è Della Morte, non ha mai fatto uso di social. Mamma ...