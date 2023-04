Berlusconi in TV con il discorso del 2009 | la decisione di Mediaset

(Di lunedì 24 aprile 2023) In occasione della Festa della Liberazione,ha deciso di proporre ilche Silviopronunciò a Onna, nel, quando era ancora Presidente del Consiglio. L’intervento è stato trasmesso, durante la giornata di ieri, dal Tg5 e dal Tg4. Inoltre, anche Controcorrente e Zona Bianca non si sono tirate indietro. Sembra che la rete, tramite questa scelta, abbia deciso di puntare l’attenzione su un messaggio ben preciso., in onda ildeldi: “Contrapposizione tra destra e sinistra” Il contesto politico italiano sta affrontato un momento di grande confusione. La vittoria di Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni, ha rimesso tutto in discussione. Probabilmente, proprio a causa di ciò, ...

..."è riuscita a tenere a bada gli astuti partner della coalizione Matteo Salvini e Silvio... Inoltre ha "litigatoSalvini su come gestire la crisi energetica e per la sua vicinanza......''è riuscita a tenere a bada gli astuti partner della coalizione Matteo Salvini e Silvio... Inoltre ha ''litigatoSalvini su come gestire la crisi energetica e per la sua vicinanza...Siamo attrattivi anche per moderati che hanno visto l'appiattimento del Pd a sinistrala ... "l'ultima volta che abbiamo visto una folla così è stato quando è venutoper le politiche e ...

Mamma Rosa, Mike Tyson e il cavallo bianco: nel regno di Silvio Berlusconi Sette del Corriere della Sera

Silvio Berlusconi è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano da mercoledì 5 aprile 2023: come sta il leader di Forza Italia, le ultime ...È arrivata all’ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da venti giorni Silvio Berlusconi, anche una troupe televisiva di Rossija 24, il canale all-news di proprietà di VGTRK, la televisione ...