Berlino | attivisti di Ultima Generazione si incollano all’asfalto | città paralizzata con diversi blocchi del traffico – Video

(Di lunedì 24 aprile 2023) Il gruppo tedesco diha organizzato aazioni di blocco e di protesta per il clima contro le politiche ambientali del governo. Circa un’ora e mezza dopo l’inizio delle azioni, la polizia ha calcolato più di 30 luoghi nella capitale tedesca dove ci sono state o sono in corso attività dimostrative estradali. Glihanno annunciato da tempo che a partire da oggi avrebbero cercato di “bloccare pacificamente” l’intera. Ilè andato subito in tilt e alcune zone della capitale sono paralizzate. Nelle immagini si può notare come alcunisi sono incollati al manto stradale dell’autostrada A100 obbligando la polizia a intervenire per allontanarli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.