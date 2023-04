Benitez | «Inter o Milan? Difficile dire la favorita Sanno come vincere»

(Di lunedì 24 aprile 2023), allenatore dell’nella seconda metà del 2010, non vuole sbilanciarsi sull’euroderby di Champions League col. Ospite a Sunday Night Square su DAZN, l’ex tecnico va oltre l’argomento. NIENTE PRONOSTICO – Rafanon si sbilancia sull’euroderby: «Chi è favorito fra? Tutte e due, per la mentalità, la carica e la rivalità. Credo che alla fine sia 50-50, èdirlo. In Champions League hanno fatto benissimo.contro Carlo Ancelotti in finale a Istanbul? Può darsi. Saràessante vedere che cosa faranno. Io all’? Abbiamo vinto il Mondiale per club e la Supercoppa Italiana. Chi vince la Champions League? Non posso dirlo, troppo. Un’italiana? ...

Diceva, ex allenatore di Napoli eche i ritiri lunghi servivano a poco o nulla. Fabrizio Castori, ma soprattutto lo stato maggiore del Grifo non appartengono a questa scuola di pensiero e già ...... in campo all'Ataturk di Istanbul il Milan di Ancelotti e il Liverpool di. Come finì lo ...sembrava possibile dopo i risultati dei quarti ma a prescindere da come finiranno Real - City e-...ha detto la sua riguardo il percorso dell': "Mi ha sorpreso in Champions. Campionato La gestione di Inzaghi nel complesso è positiva, bisogna vedere come andrà avanti". Un parere su ...

Benitez: “Inter o Milan in finale Cinquanta e cinquanta. Entrambi hanno fatto bene” fcinter1908

Ospite di DAZN, Rafael Benitez - ex allenatore dell'Inter, ai tempi di Morattipresidente, ha parlato del derby di Champions tra Inter e Milan in semifinale. «Chi è favorita per la finale tra le due mi ...Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, dopo la vittoria degli azzurri contro la Juventus a Dazn commenta così il successo e il quasi-Scudetto ...