Benitez e la penna vincente | «Non volevano farla salire in aereo | ho detto “senza non parto”»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 24 aprile 2023) A Dazn, in una lunga serie di domande che gli vengono rivolte, l’ex allenatore di Liverpool, Valencia e Napoli, Rafasvela un piccola scaramanzia legata ad una«Quando abbiamo vinto la finale di Champions a Istanbul contro il Milan avevo con me una. Poi abbiamo giocato anche la finale di FaCup a Cardiff e vinciamo ed io ho la stessa. Quando dobbiamo imbarcarci in areo mi dicono che devo lasciare la, nonfarmela imbarcare. Mi dicono che devo lasciarla e me la invieranno loro e io ho“non passo se non viene lacon me”. Hanno chiamato un dirigente e alla fine hanno chiamato il capitano dell’e lui l’ha portata in acero e me l’ha data quando siamo arrivati. La...