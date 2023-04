Benevento | venerdì il consiglio comunale | all’ordine del giorno il progetto del Golf Club

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il presidente Renato Parente ha convocato una nuova seduta delin modalità mista per28 aprile alle ore 9:30. L’ordine del, oltre al riconoscimento di 18 debiti fuori bilancio, prevede anche i seguenti punti: –per la realizzazione di un campo dacon annesso complesso sportivo-turistico di notevole interesse pubblico denominato “Tierra Samnium” – accordo di programma in variante al PUC vigente; – approvazione modifiche e integrazioni al regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del, delle Commissioni consiliari e della Giunta; – approvazione ...