(Di lunedì 24 aprile 2023) Uninatteso diè stato Raoul. L’esterno ha giocato da titolare e fornito la sua miglior prestazione stagionale. CERCHIO CHIUSO – Da. Un po’ come tutta l’, ancheha chiuso un suo cerchio personale con le due sfide coi toscani. All’andata infatti era stato uno dei simboli della sconfitta, tanto da finire in una sorta di castigo prolungato. E proprio inInzaghi ha deciso di puntare di nuovo su di lui. Da titolare. Ottenendo la miglior prestazione stagionale. PRESENZA A DESTRA –è partito come titolare come esterno di destra. E Inzaghi lo ha voluto coinvolto nella manovra. Questa è la sua heatmap presa da ...

6: Punta l'uomo e spesso riesce a far valere il suo spunto, anche se i cross verso il centro non sono sempre precisissimi. (Dal 24' s.t. Dumfries 6: Entra quando l'Inter ha già sbloccato il ...

Bellanova rinasce: in Empoli-Inter protagonista del gioco Inter-News.it

Perisan 6: super su Calhanoglu, sfiora soltanto le conclusioni di Lukaku e Lautaro. Ebuhei 6: non si sgancia mai, ma la sua copertura della fascia è esemplare. Ismajli 5: buona partita per oltre 70’, ...Handanovic 6,5: Resta in piedi sull’uno contro uno con Cambiaghi, che prova a saltarlo allargandosi, ma al momento della conclusione trova pronto lo sloveno. Attento anche sul mancino di Baldanzi, che ...