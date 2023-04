Beautiful | Brooke e Taylor ora sono amiche per la pelle

(Di lunedì 24 aprile 2023) Leggi Anche Katherine Kelly Lang: 'I miei 36 anni nei panni di' Sigiurate fedeltà Lasciando sbalorditi i fan della soap opera che in Usa va in onda dal 1987 mentre in Italia dal 1990, ...

e Taylor sono entrambe due donne di successo, sia dal punto di vista della carriera sia ... La storia transgender Nel corso degli anni '' non ha mancato di scioccare il suo pubblico, ha ...: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 aprile 2023 Nella puntata didi oggi - 24 aprile 2023 - Taylor arriverà a casa di. La Hayes sarà spietata con la sua rivale ...Anticipazioni: la puntata di oggi, 24 aprile Steffy crede che Ridge lasceràe quindi tornerà presto con sua madre Taylor. Nel frattempo, anchee Taylor hanno un confronto e la ...

Beautiful, Brooke e Taylor da nemiche a migliori amiche: la svolta è clamorosa. E spunta anche l'ipotesi hot leggo.it

Ridge e Brooke si lasceranno per scolpa di Sheila La Carter sancirà una nuova alleanza con Thomas: ecco tutte le anticipazioni ...