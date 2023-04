Beautiful | anticipazioni 25 aprile | botte tra Ridge e Deacon | ma qualcuno li ferma Sheila fa pressioni su Taylor

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 24 aprile 2023)25: la soap ci terrà compagnia anche domani…Cosa succederà? Ci sarà alta tensione tra, ma una persona molto importante si metterà in mezzo: di chi si tratta? Nel frattempotenterà di convinceredi qualcosa: cosa le risponderà la Hayes?25si picchiano, ma Brooke…è andato a parlare connello sgabuzzino de “Il Giardino” dove si è sistemato e l’atmosfera si surriscalda: i due se le daranno di santa ragione per Brooke! Tuttavia sarà proprio lei a raggiungere il marito e are la rissa! Da precedenti spoler ...