Beatrice Valli ha partorito Matilde Luce Fantini | dettagli sul parto e foto

Leggi Anchesi confida, dal nome scelto per la bimba ai chili presi in gravidanzanon vedeva l'ora di partorire e anche i follower erano con il fiato sospeso. Li aveva salutati dall'...Ma un dettaglio non tornaha partorito la quarta figlia: 'Benvenuta Matilda Luce Fantini'. Il dolce annuncio su Instagram Cosa ha detto Giulietta Cavaglia Siamo arrivati 4 minuti in ...Ma un dettaglio non tornaha partorito la quarta figlia: 'Benvenuta Matilda Luce Fantini'. Il dolce annuncio su Instagram Cosa ha detto Giulietta Cavaglia Siamo arrivati 4 minuti in ...

Beatrice Valli ha partorito, sui social presenta la quarta figlia TGCOM

Mamma alla quarta: Beatrice Valli ha partorito, finalmente...Ecco come si chiama la figlia di Bea e Marco Fantini ...Beatrice Valli ha partorito il suo quarto figlio, la terza bimba avuta dal marito Marco Fantini. Si chiama Matilda Luce ed è venuta al mondo il 24 aprile, come annunciato dalla stessa influencer sul s ...