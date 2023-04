Beatrice Valli ha partorito la quarta figlia | ' Benvenuta Matilda Luce Fantini' Il dolce annuncio su Instagram

(Di lunedì 24 aprile 2023)ha finalmente: è nata la suabambina ,. Dopo nove mesi di una gravidanza non sempre facile, come più volte spiegato dall' influencer , ecco che ...

ha finalmente partorito: è nata la sua quarta bambina , Matilda Luce Fantini . Dopo nove mesi di una gravidanza non sempre facile, come più volte spiegato dall' influencer , ecco che ...è diventata mamma per la quarta volta: anche in questa occasione l'annuncio della nascita è arrivato via Instagram, dove l'influencer ha pubblicato il primo scatto in compagnia della ...Tra queste anche un'altra nota futura mamma,, che sotto il post ha risposto: "Stupenda, le parole più belle, ...

Beatrice Valli è di nuovo mamma: è nata Matilda Luce DiLei

Beatrice Valli ha finalmente partorito: è nata la sua quarta bambina, Matilda Luce Fantini. Dopo nove mesi di una gravidanza non sempre facile, come più volte ...Beatrice Valli e Marco Fantini hanno dato il benvenuto alla loro quarta bambina e sui social sono stati travolti da una pioggia di like.