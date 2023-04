Beatrice Valli ha partorito | «Benvenuta Matilda Luce Fantini» Il dolce annuncio su Instagram

(Di lunedì 24 aprile 2023)ha finalmente: è nata la sua quarta bambina,. Dopo nove mesi di una gravidanza non sempre facile, come più volte spiegato...

Tra queste anche un'altra nota futura mamma,, che sotto il post ha risposto: "Stupenda, le parole più belle, ..., l'annuncio di Marco Fantini stupisce tutti: 'È nata'. Ma la verità è un'altra Ambra Angiolini compie 46 anni, la festa speciale e gli auguri (a distanza) del nuovo amore Andrea Bosca: ...'Ragazzi, è nata'. esordisce in una storia Instagram Marco Fantini , mettendo sull'attenti tutti i fan di. Prima un video selfie, poi il marito dell'influencer gira la telecamera del cellulare, et voilà... spunta la piccola Azzurra con la fascia per trasportare i bambini e dentro una ...

Beatrice Valli, l'annuncio di Marco Fantini stupisce tutti: «È nata». Ma la verità è un'altra leggo.it

Beatrice Valli e Marco Fantini, più felici che mai, hanno annunciato via social la nascita della loro quarta bambina.Beatrice Valli è di nuovo mamma: è nata Matilda Luce, quarta figlia dell’influencer avuta dal marito Marco Fantini.