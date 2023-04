Beatrice Valli e Marco Fantini di nuovo genitori | l’annuncio della coppia

(Di lunedì 24 aprile 2023)sono diventati di. L’influencer ha dato alla luce una bambina, come aveva comunicato in occasione del gender reveal, che è stata chiamata Matilda Luce. Come sanno bene i follower28enne, Matilda era uno dei nomi su cui era indecisa la, mentre tra le altre possibili alternative c’erano Blue e Celeste (questi due erano però simili a quello di una delle loro figlie, Azzurra), oltre ad Alba., come era facile immaginare per una tra le coppie più social tra quelle uscite da Uomini e donne, è arrivato su Instagram con un post condiviso. “Matilda Luce“, si legge nel messaggio, accompagnato da un cuore e dalla data di nascita, 24/4/2023. A questo ha ...

...gustavorodriguez ignaziomoser jeremiasrodriguez milano rodriguez santiago santiagocompleanno santiagodemartino santiagofesta stefanodemartino veronicacozzani Articolo precedenteha ...Leggi Anchesi confida, dal nome scelto per la bimba ai chili presi in gravidanzanon vedeva l'ora di partorire e anche i follower erano con il fiato sospeso. Li aveva salutati dall'...Ma un dettaglio non tornaha partorito la quarta figlia: 'Benvenuta Matilda Luce Fantini'. Il dolce annuncio su Instagram Cosa ha detto Giulietta Cavaglia Siamo arrivati 4 minuti in ...

Beatrice Valli ha partorito, sui social presenta la quarta figlia TGCOM

Beatrice Valli è diventata mamma per la quarta volta. Sui social ha condiviso gli scatti in cui stringe teneramente tra le braccia la piccola nata dall'amore con Marco Fantini. Il nome scelto per la b ...Beatrice Valli e Marco Fantini, che si sono innamorati a Uomini e donne, di nuovo genitori: è nata infatti la loro terza bambina.