Beatrice Valli è di nuovo mamma | è nata Matilda Luce

Leggi su dilei

(Di lunedì 24 aprile 2023)è diventataper la quarta volta: anche in questa occasione l’annuncio della nascita è arrivato via Instagram, dove l’influencer ha pubblicato il primo scatto in compagnia della sua piccola.è il nome scelto dai neo genitori: pere Marco Fantini si tratta della terza figlia insieme, dopo Bianca e Azzurra. Visualizza questo post su Instagram In aggiornamento