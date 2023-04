Beach volley | World Tour 2023 Germania e Australia trionfano nel Future di Satun Set da record in semifinale!

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 aprile 2023) I tedeschi Huster/Pfretzschner riportano lasul gradino più alto del podio di un torneo delballdopo quattro anni di digiuno. E’ successo neldiin Thainaldia che si è chiuso domenica ed ha visto in campo maschile il successo della coppia tedesca, quattro anni dopo la vittoria di Armin Dollinger e Simon Kulzer a Visakhapatnam in India nel marzo del 2019, mentre in campo femminile ad avere la meglio sono state lene Laird/Kendall. Tra gli uomini a decidere la coppia vincitrice del torneo thailandese è stato un derby tutto tedesco con Huster/Pfretzschner che hanno sconfitto al termine di un match molto combattuto 2-1 (18-21, 21-17, 15-13) i connazionali Winter/Henning. Nella ...