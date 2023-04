Bayern Monaco | a rischio Kahn e Salihamidzic

(Di lunedì 24 aprile 2023) Le difficoltà della stagione delhanno messo in dubbio la posizione di Olivere HasanL’eliminazione ai quarti di Champions League, l’esonero molto caotico di Julian Nagelsmann e ora la vetta della Bundesliga persa a favore del Borussia Dortmund: è un anno sicuramente difficile in casae le posizioni di alcuni dirigenti si sono fatte più instabili. Secondo quanto riportato dalla BILD, sono asia Oliver, amministratore delegato dei bavaresi e il direttore sportivo Hasan

La 35enne madrilena nella notte ha pubblicato un post di fuoco su Instagram , mettendo in pubblica piazza il presunto tradimento del marito Lucas Hernandez , difensore dele della ...Madrid - Celta 2 - 0 CALCIO - BUNDESLIGA 15:30 Mainz 05 -M. 3 - 1 15:30 Hoffenheim - ... 4 - 0 CALCIO - LIGUE 1 17:00 Auxerre - Lille 1 - 1 21:00 Lens -3 - 0 CALCIO - EREDIVISIE 18:45 sc ...Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Abendzeitung, la Juventus avrebbe messo gli occhi sul terzino marocchino delNoussair Mazraoui. Il giocatore, ex Ajax, arrivato alil primo luglio del 2022, ha collezionato solamente 14 presente in Bundesliga con la maglia dei bavaresi. Con l'arrivo di ...

Il posticipo di lunedì alle 20.45 vede di fronte due squadre in corsa per l'Europa che conta: l'Atalanta che non vince dalla trasferta a Cremona e una Roma lanciatissima. Vediamo come giocheranno Gasp ...Terzino destro in grado di giocare anche a sinistra, Noussair Marzaoui, difensore-centrocampista classe 1997 della nazionale marocchina, potrebbe lasciare il Bayern Monaco dopo una sola stagione ...