Batteri fermentati al posto della bistecca | l' ultima frontiera della carne alternativa

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ridurre le emissioni di metano e la deforestazione grazie ai microbi, trasformandoli in proteine sostitutive. Questa l'idea di un'imprenditrice tedesca che in un laboratorio sta sperimentando la possibilità di sfruttare inell'alimentazione grazie ad un processo di...

Una startup tedesca sta sperimentando la trasformazione dei microbi in un prodotto iper - proteico, nutrendoli con zuccheri derivati da residui agricoli. Prendendo a esempio la ...Articoli simili Salute Cibi: un aiuto per l'organismo La fermentazione microbica è stata ...apportare proprietà benefiche per l'organismo umano Quando sono i microrganismi dei, che ...Gli alimentisono più digeribili e di conseguenza sono meno soggetti a fermentare nell'... Ad esempio, Il latte fermentato è più digeribile del latte perché ipredigeriscono il ...

Negli ultimi anni, scienziati e nutrizionisti hanno sottolineato l’importanza dei cibi fermentati per la salute. Kefir, kombucha, miso, kimchi, crauti, yogurt probiotico e tempeh sono ricchi di batter ...Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo preso i fermenti lattici. Del resto, si tratta degli integratori utili per ripristinare il delicato equilibrio della flora batterica intestinale, spesso ...