Basta esami alla destra e a Giorgia Meloni | FdI non è un partito di nostalgici

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 24 aprile 2023)di. E’ questo il filo conduttore che unisce alcuni interventi all’agenzia Adnkronos da parte di esponenti di un’area politica che ancora ci si ostina a voler demonizzare. Magari anche utilizzando il parere di Gianfranco Fini che ha auspicato da parte diparole chiare in occasione del 25 aprile. Baldoni: ma chedeve fare ancora? Quello del sangue? “Ma cosa deve dire ancora? – replica lo storico Adalberto Baldoni – Quanti e qualideve ancora fare? Quello del sangue? Dov’è un rischio-nostalgia in quel che dice o fa? Da leader di Fdi, scrisse la prefazione del mio libro ‘I ragazzi del ciclostile’ in cui ...