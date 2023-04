Basket | Sala Consilina passa al PalaElettra | archiviata la pratica Pescara

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ una Diesel Tecnica a trazione anteriore quella che va in scena al Pala Elettra die conquista una vittoria fondamentale in chiave play in. I blu boys scendono in campo dal primo minuto con l’atteggiamento giusto e archiviano lain poco tempo, chiudendo il solo primo quarto sopra di ben 11 lunghezze. Il resto della gara è normale amministrazione per i ragazzi di coach Paternoster che gestiscono con maturità e senza cali d’attenzione il vantaggio acquisito e chiudono il match con il risultato di 51-76.Bk 2.0-Diesel Tecnica51-76 (13-24, 17-16, 13-19, 8-17)Bk 2.0: Andrea Capitanelli 15, Davide Pucci 15, Alberto Del prete 10, Loris Masciopinto 7, Traore Bassidiki 2, Baye Modo seye 2, ...

... "un uomo dal cuore grande come unada ballo". Venerdì 5 maggio Luogo: Campo Sportivo XXV ... ore 16 - Area piccola di Giorgia Bernardini (Marsilio, 2023) Incontro dedicato alfemminile a ...TagsDinamoCoach Bucchi si presenta instampa dopo la sconfitta con la Virtus Bologna e analizza il match: "Abbiamo fatto un'ottima partita per 27 minuti, abbiamo lottato, i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, è ovvio che per ......dal titolo "La Resistenza a ridosso della Linea Gotica" con Maurizio Casadei presso laIsotta ... Concerto degli allievi del Lettimi, le assenze di Rinascita pesano. Sconfitta netta a Latina ...

Basket, Sala Consilina passa al PalaElettra: archiviata la pratica ... anteprima24.it

Con due gare da disputare senza nemmeno la certezza che vittoria in entrambe possa essere decisive per la salvezza, la Tezenis Verona ha pure a che fare con l'infortunio subìto da ..."Abbiamo preso una bella botta - spiega coach Meo Sacchetti in sala stampa dopo la sconfitta interna dell'Acqua San Bernardo Cantù con la GTG Pistoia - Non siamo mai riusciti ...