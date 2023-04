Basket | Nba Play - off | volano New York e Boston | Golden State sul 2 - 2

... rispettivamente, contro Cleveland e Atlanta nei quarti dei play - off della Eastern Conference di. I Knicks si aggiudicano per 102 - 93 gara - 4 con i Cavaliers con 29 punti di Brunson e 26 di ...Weekend molto intenso per quanto riguarda i play - off2022/2023 , con i quarti di finale ormai al giro di boa. L'unica squadra che si è già assicurata il passaggio del turno sono i Philadelphia 76ers, ma a breve verrà emulata da altre franchigie. Chi ...Quando David Hollander lanciò un corso universitario dal titolo 'Come ilpuò salvare il mondo', la notizia fece scalpore. Al corso, cui parteciparono i più famosi giocatori dell'e tutte le figure di spicco della pallacanestro mondiale, Hollander spiegava come i ...

Vittoria al cardiopalma per gli Warriors contro Sacramento, i Timberwolves battono i Nuggets. Sorridono anche Boston e i Knicks ...ESPN ha riferito che la NBA ha avviato un'indagine sul comportamento della guardia di Atlanta Dejounte Murray alla fine della partita dei playoff gara 4 tra Hawks e Celtics di ...