Basket | la Juvecaserta attesa dalla difficile trasferta di Bisceglie

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCon quarantotto ore di ritardo rispetto alle altre concorrenti, la Ble Decòscende in campo domani sera, martedì, per la terzultima giornata della regular season del campionato di serie B. I bianconeri saranno ospiti del Lionsche, a suo tempo, aveva richiesto ed ottenuto lo slittamento al 25 aprile della gara per sopraggiunte difficoltà n merito all’utilizzo del proprio impianto. Anche alla luce dei risultati delle dirette concorrenti, per il quintetto di coach Luise l’ultimain Puglia rappresenta una gara di estrema importanza nell’ottica della conservazione del minimo vantaggio in graduatoria nella lotta per una delle prime quattro posizioni del girone, quelle che danno accesso ai playoff promozione e soprattutto, garantiscono finconclusione della ...