Basket | Ettore Messina potrebbe lasciare l’Olimpia Milano e tornare in NBA?

(Di lunedì 24 aprile 2023) Lo staff delsubire una modifica molto profonda a fine stagione. Secondo quanto riportando da Sportando infatti,non essere più a capo del progetto tecnico meneghino. Ma cosa ci sarebbe all’orizzonte per l’allenatore classe 1959? Un rumors sta iniziando a prendere corpo: quello di un ritorno diinda assistente agli Utah Jazz. La dove ad allenare c’è quel Will Hardy che sta mettendo mano al coaching staff e non solo. Una figura che conosce benissimo l’italiano, visto il trascorso comune a San Antonio alle dipendenze di Gregg Popovich. Nelle prossime settimane, in concomitanza allo svolgersi dei playoff della Serie A di, nei quali...

'Dopo un primo tempo letargico, a dir poco, ci siamo sbloccati e abbiamo giocato una partita buona per circa tre periodi - Così CoachMessina ha commentato la vittoria su Treviso - Johannes ...... nel terzultimo turno della regular season del campionato di Serie A di. La squadra di Sergio Scariolo ha battuto per 86 - 69 Sassari, mentre quella diMessina si è imposta per 92 - 78 ......Olimpia Milano - TrevisoSquadra in casa Olimpia Milano Squadra avversaria TrevisoL'... ci siamo sbloccati e abbiamo giocato una partita buona per circa tre periodi - Così Coach...

È il miglior Johannes Voigtmann della stagione per l'Olimpia Milano nella vittoria contro la Nutribullet Treviso: 21 punti per riscrivere il proprio massimo in ...La vittoria in rimonta su Treviso è stata possibile grazie al lungo tedesco Voigtmann si sta accendendo al momento giusto. Dopo una stagione in cui ha faticato enormemente, il lungo dell'Olimpia Milan ...