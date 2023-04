Barzaghi | «Lukaku | margini per restare all’Inter Altri rinnovi in bilico!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 24 aprile 2023)parla del futuro die deidi contratto digiocatori in scadenza dell’Inter. Poi dice la sua su alcuni dubbi di formazioni per la sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Di seguito le parole del giornalista, intervenuto su Radio Sportiva. DUBBI – Marcoparla della ripresa di Romelue dei dubbi in vista di Inter-Juventus. Così il giornalista sulle frequenze di Radio Sportiva: «La doppietta diè stato un segnale importantissimo in un periodo decisivo che non può non far paura anche alla Juventus mercoledì. È un motivo di fiducia per Inzgahi ma anche un dubbio perché adesso deve decidere se schierare mercoledì Dzeko, tenuto a riposo apposta, o ripensarci e puntare su. Credo che Inzgahi ...