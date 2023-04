Barbara D’Urso a cena con il nuovo fidanzato? No | ecco chi è Marco Leonardi e cosa c’entra con l’addio a Mediaset

Di chi avranno (s)parlato Il pensiero di Luigi Favoloso Luigi Favoloso , protagonista dell'ultimo Grande Fratello condotto da, si è sfogato sui social scrivendo: 'Ho guardato per ...è stata paparazzata dal settimanale Nuovo insieme a Marco Leonardi, ex amministratore delegato di Mediaset Premium e, prima ancora, direttore acquisizione e vendita dei diritti dell'...farà parte della squadra Mediaset, e più in particolare di Canale Cinque, anche il prossimo anno Sul futuro della conduttrice si è parlato non poco nei giorni scorsi, complice anche il ...

Barbara D'Urso in scena a Palermo con «Taxi a due piazze»: le date del tour teatrale Giornale di Sicilia