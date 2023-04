Barbara Capovani | morta la psichiatra | donati gli organi Per il presunto aggressore l’accus aora è di omicidio

(Di lunedì 24 aprile 2023) È stato concluso l’accertamento della morte cerebrale della55enne,aggredita venerdì pomeriggio mentre usciva dall’ospedale Santa Chiara di Pisa. Per volontà della famiglia sono statigli, come annunciato ieri dall’ospedale in un bollettino. Nonostante un intervento chirurgico d’urgenza, le condizioni dierano apparse subito disperate, tanto che i sanitari hanno parlato di un quadro clinico di “estrema gravità“. Ilresponsabile dell’aggressione è un 35enne italiano, Gianluca Paul Seung, residente a Torre del Lago, frazione del comune di Viareggio (Lucca) ed ex paziente della dottoressa: è stato fermato intorno alle quattro del mattino di domenica dalla Polizia su ordine della Procura di Pisa, con ...

