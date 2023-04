Barbara Capovani | la psichiatra uccisa e il tema della legge 180 o Basaglia Cos' è e perché si chiede una riforma

(Di lunedì 24 aprile 2023) La morte, aggredita eda un suo ex paziente, riapre il dibattito sulla180, meglio nota come. 'Questo fatto rafforza la convinzione che ...

La morte della psichiatra, aggredita e uccisa da un suo ex paziente, riapre il dibattito sulla legge 180, meglio nota come legge Basaglia. 'Questo fatto rafforza la convinzione che sia necessaria e non più ...Emi Bondi , presidente della Società Italiana di Psichiatria prova a denunciare le carenze del sistema sanitario, ma fa fatica: 'Conoscevo bene, per cui c'è anche un dolore ...... che nel frattempo è al centro di voci sul futuro , non solo per gli sconvolgenti aggiornamenti sul caso della povera Marzia ha sconvolto tutti la morte della psichiatra, uccisa da ...

Morta Barbara Capovani, la psichiatra aggredita a Pisa: l'ha uccisa il suo ex paziente Gianluca Paul Seung Corriere Fiorentino

La Direzione Aziendale della ASL Roma 1 esprime tutta la propria solidarietà alla famiglia di Barbara Capovani, la psichiatra di Pisa uccisa dalla violenta aggressione di un ex paziente. ln questo mom ...«Già 10 anni fa, dopo la morte della collega di Bari, ci siamo detti “mai più”. E invece è accaduto di nuovo». Emi Bondi, presidente della ...