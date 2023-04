Barbara Capovani | è morta la psichiatra aggredita a Pisa | ha donato i suoi organi

(Di lunedì 24 aprile 2023) Èla sera di domenica 23 aprile, 55 anni, ladiche un suo ex paziente ha brutalmente aggredito tendendole un agguato all’uscita da un reparto dell’ospedale Santa Chiara, venerdì 21 aprile. Lo annuncia un bollettino medico congiunto dell’Azienda ospedaliero-universitariana e dell’Azienda Usl Toscana nord-ovest. “Si è conclusa alle 23.40 la procedura di accertamento di morte con criteri neurologici” è scritto nella nota., laassassinata ada un ex pazientedona i“Come già preannunciato nel precedente bollettino medico, si procederà alla donazione degli ...

'Conoscevo bene, una collega straordinaria, la cui unica colpa è stata quella di aver cercato di curare l'uomo che l'ha aggredita. Tre figli, una leader, di enorme umanità con i suoi ...Comincia così la lettera - appello alle istituzioni, firmata da 100 direttori dei dipartimenti di Salute mentale italiani dopo la morte della psichiatria a Pisa.

In tutti i Dipartimenti di salute mentale in Italia. Gli organi della donna saranno donati, secondo le sue volontà. Fermato un suo ex paziente, ora in carcere. Anelli: "A lei la medaglia al merito del ...Morta Barbara Capovani, tutti gli psichiatri d'Italia hanno osservato due minuti di silenzio per ricordare la loro collega selvaggiamente aggredita a Pisa da un ex paziente.