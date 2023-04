Banda di ragazzi sequestra e sevizia un 50enne in un casolare | “È un pedofilo”

Leggi su tpi

(Di lunedì 24 aprile 2023) Un giovane di 20 anni disabile e altri due, di cui un minorenne, sono accusati di averto e torturato unin una Vedelago, in provincia di Treviso: secondo il gruppo, l’uomo sarebbe un, e per questo motivo avevano intenzione di punirlo. I carabinieri lo hanno trovato per terra, imbavagliato con del nastro adesivo e stordito da un taser. Sono intervenuti perché temevano che ilvenisse utilizzato per spacciare droga. Secondo la testimonianza del, è stato pestato, minacciato con dei coltelli e rapinato del bancomat e dell’auto. Ladini, secondo gli inquirenti, voleva punirlo per aver proposto rapporti sessuali con minorenni. La vittima del pestaggio ha raccontato di ...