Balotelli | Potevo andare alla Juve | ho scelto il Milan

(Di lunedì 24 aprile 2023) Roma, 24 apr. - (Adnkronos) - "Non sarei mai andatontus, maandarci dopo gli anni al Manchester City". È questo il retroscena di mercato raccontato da Marioa Fedez nel podcast "Muschio Selvaggio". I fatti risalgono al 2013, come spiegato da 'SuperMario': "Ho avuto un appuntamento a Torino con Marotta, Nedved e Conte. Raiola aveva parlato con la dirigenza, c'era l'offerta. Al ritorno da Torino, Mino chiama Galliani, gli dice che mi stava mandandoe così hoil. Laè sempre stata la mia antagonista, anche se è troppo forte".scelse il, un'esperienza durata un anno prima del trasferimento al Liverpool e il ritorno (in prestito) in ...

A 4 anni sono stato affidato alla famiglia, non capivo cosa stesse succedendo e, probabilmente, non ero un tipo facile da gestire. Con il passare del tempo ho capito che i miei genitori ...Nonpensare di concorrere a vincere un montepremi dopo che in quella casa pendeva un'accusa ... o quando rise alla frase sessista disull'allora concorrente Dayane Mello: "Tu non te ne ...A 4 anni sono stato affidato alla famiglia, non capivo cosa stesse succedendo e, probabilmente, non ero un tipo facile da gestire. Con il passare del tempo ho capito che i miei genitori ...

Balotelli: 'Potevo andare alla Juve, ma scelsi il Milan. Mourinho ... Sky Sport

(Adnkronos) - "Non sarei mai andato alla Juventus, ma potevo andarci dopo gli anni al Manchester City". È questo il retroscena di mercato raccontato da Mario Balotelli a Fedez nel podcast "Muschio ...L’attaccante si racconta in un’intervista a "Muschio Selvaggio", il podcast condotto dal cantautore. "Avevo tutti gli occhi addosso, ho commesso qualche errore ma non troppi. E mi sento ancora da Nazi ...