Balotelli | «Maglia a terra in Inter-Barcellona? Vi racconto! Mourinho…»

(Di lunedì 24 aprile 2023) Mario, ospite del podcast di Fedez e Luis Sal “Muschio Selvaggio”, ha ripercorso alcune tappe della sua carriera all’, incluso il famoso episodio dellagettata dopo la semifinale d’andata cola San Siro nel 2010 ANEDDOTO –racconta il suo periodo all’, ed il famoso episodio dellagettata al termine di: «? Ho cominciato ad allenarmi con la prima squadra, ma giocavo con la Primavera. Nonnismo nello spogliatoio? Sì, io ho sempre avuto il mio carattere ed era difficile mettermi i piedi in testa. Però sì. Ma non è questione di nonnismo, era questione di rispetto. All’c’era Materazzi, Ibrahimovic.. oltre al rispetto erano ...

Il gesto di scambiarsi la maglia terminata la partita è una delle cose più comuni nel mondo del calcio. Tuttavia, però, spesso ci sono state delle polemiche. L'ultima ha coinvolto il centrocampista Matheus Vital del Cruzeiro,

Mario Balotelli, ex attaccante di Inter e Milan, ha raccontato un aneddoto nerazzurro durante una puntata di Muschio Selvaggio