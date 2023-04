Balotelli | 'Amo ancora l'Inter | le devo tutto La maglia gettata con il Barça un errore | ma quanto ho pianto per i fischi'

(Di lunedì 24 aprile 2023) Marioamal', nonostante la fede milanista. A confermarlo è lo stesso ex attaccante nerazzurro, oggi al Sion,...

Balotelli: 'Amo ancora l'Inter, le devo tutto. La maglia gettata con il ... Calciomercato.com

Emozioni con Aldo Palmeri e Alessia Cammarota a Verissimo; Pamela Camassa rivela di aver partecipato alla selezione di Amici per poi scappare al secondo step ...Raffaella Fico ha spiegato quali sono state le ragioni che hanno portato il suo ex fidanzato Balotelli a non voler riconoscere la figlia ...