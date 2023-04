Balice | “Napoli-Juve | il 5-1 dell’andata la fotografia del dominio azzurro”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 24 aprile 2023) Per Nicola, finita 5-1, è ladelin campionato A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Nicola, giornalista ‘Corriere dello Sport’: “Credo che la partitatrantus sia stata ladeldelin questo campionato. Fino al gol del 3-1 i gol delerano stati regalati dallantus, i bianconeri erano in partita. Sul 3-1 non c’è stata partita colche ha dilagato. Ilin quel momento era la squadra più forte ...