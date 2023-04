“Avete il diritto di sapere” Fabio Fazio | l’annuncio sul suo futuro è arrivato

(Di lunedì 24 aprile 2023)rompe il silenzio sul suo, lo ha fatto nel corso della puntata andata in onda ieri sera, domenica 23 aprile, senza però sciogliere alcuni nodi. Dell’addio dialla Rai si parla da mesi. Il motivo sarebbe da ricercare dall’irritazione del conduttore per il mancato rinnovo del contratto, ancor fermo al palo, sembra, per volontà dell’amministratore delegato della tv pubblica Carlo Fuortes “che non ha voluto firmare perché considera la faccenda non roba sua, bensì della nuova governance che dovrebbe subentrare a breve”. Se il conduttore dovesse lasciare sarebbe la fine di un’epoca. Ma una cosa è certa: ‘Che tempo che fa’ andrà avanti.ha infatti detto che: “La prossima stagione ci sarà sicuramente”. Questo suo intervento, però, non va a placare le ...

... è che non si possono imporre limitazioni a unstipulato dalla Costituzione, come sarebbe ... Sì,letto bene L'Italia sta già affrontando da mesi una siccità gravissima: i rischi per le ...Oppure semplicemente livisti ma non ne ricordate la denominazione degli episodi, come capita ... è ancora una volta entrato dinella storia della serialità per la commistione di dramma e ...noi. Hai me! Non piangeremo più sul latte versato, cambieremo mucche". Giocoliere del ... Nella Giornata mondiale del libro e deld'autore - che è anche la festa di San Giorgio, patrono ...

Sicurezza stradale: Progetto Icaro, premiate le scuole vincitrici Poliziamoderna.it

Quella della dottoressa Capovani è la storia di una donna che da anni dedicava gran parte della sua vita agli altri, con un’attenzione ...Milano, 24 apr. (askanews) - "La Cina rispetta lo status di Stati sovrani di tutte le repubbliche dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica": lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cines ...