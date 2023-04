Auto travolge passanti a Gerusalemme | 8 feriti Netanyahu | “È attentato”

Leggi su tpi

(Di lunedì 24 aprile 2023) Panico adove un’mobile è piombata sulla folla e ha travolto deinei pressi del mercato ortofrutticolo Mahane Yehuda: ci sono diversi, almeno otto, uno dei quali è grave. Il premier Benyaminha definito l’episodio “un”. “Si è trattato di un ulteriore tentativo di uccidere cittadini di Israele”, ha aggiunto il premier. Il conducente della vettura, ha riferito la radio militare, “è stato neutralizzato”. A colpirlo è stato un civile, secondo quanto ha riferito un ufficiale di polizia. “Era unre isolato, che aveva progettato l’attacco per tempo”, ha aggiunto. Un uomo sulla settantina è in gravi condizioni, mentre una donna di 30 anni ha riportato ferite lievi. In buone condizioni altri tre ...