Auto sulla folla a Gerusalemme | 5 feriti | uno è grave Le prime immagini social

... che faremo un esercizio di- smentita del quale non abbiamo il minimo controllo. SEMPRE LUI - ...creduto di dover compiere chissà quale percorso di formazione post - carriera pur di rimanere...Un'si è lanciatafolla al mercato Mahane Yehuda di Gerusalemme , provocando 5 feriti . Un uomosettantina è in gravi condizioni, mentre una donna di 30 anni ha riportato ferite lievi. In ...Chiara Ferragni non è nuova a polemiche e commenti sul suo aspetto fisico, sul suo lavoro esua persona in generale. Perciò, non sorprende che la foto postata dall'influencer della sua ...l'...

Auto sulla folla a Gerusalemme causa 8 feriti, uno è grave: conducente fermato, per Netanyahu è un attentato Virgilio Notizie

I cinque sono stati portati negli ospedali Shaare Zedek e Hadassah Ein Kerem a Gerusalemme In buone condizioni altri tre feriti, un uomo di 50 anni e due ragazzi di 25. Un uomo sulla… Leggi ...In corso i rilievi delle forze dell'ordine a Gerusalemme, dove un'auto si è lanciata sulla folla al mercato Mahane Yehuda provocando cinque feriti, di cui uno ...