Aurora Ramazzotti | la reunion con le sorelle commuove il web

Il matrimonio trae Goffredo Cerza non è in programma. Almeno al momento i due preferiscono concentrarsi su Cesare Augusto. Il piccolo è già una gioia per i nonni. E oltre a Eros e Michelle Hunzike r, ...Per lei e per la sua famiglia sono arrivati gli auguri di tanti amici vip, daa Cristina Marino (entrambe mamme da poco, la prima di Cesare Augusto e la seconda di Noè Roberto), ...Il 30 marzoe Goffredo Cerza sono diventati genitori del piccolo Cesare Augusto , regalando una grande gioia a tutta la loro numerosa famiglia, come i nonni Michelle Hunziker ed Eros...

Aurora Ramazzotti si mette a nudo, lettera intima allo specchio TGCOM

Aurora Ramazzotti è diventata mamma del piccolo Cesare Cerza, il primogenito avuto dal compagno Goffredo, meno di un mese fa e nelle ultime stories sui social ha mostrato un anello, regalo della suoce ...Se in passato era stato proprio un anello a far parlare di Aurora e di Goffredo scatenando svariate ipotesi, compresa quella delle nozze, adesso è un altro gioiello a tenere bando. Anche in questo cas ...