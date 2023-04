Atterrato primo aereo con italiani evacuati dal Sudan | ad accoglierli Tajani

(Di lunedì 24 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – E’all’aeroporto di Ciampino ilproveniente da Gibuti con a bordo parte delle 96 personeevacuate dal. Ad attendere sulla pista il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, che ha accolto e salutato glie gli stranieridallo Stato africano in cui infuria la guerra civile. Insieme a, tra gli altri, il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo.credit photo agenziafotogramma.it(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

E'alle 20.24 all'aereoporto militare di Ciampino il Boing 767, ildei due velivoli che stanno riportando in Italia, dal Sudan, 96 96 persone, 83 italiani e 13 stranieri. Presente il ...ROMA - E'all'aeroporto di Ciampino il primoaereo proveniente da Gibuti con a bordo parte delle 96 personeevacuate dal Sudan. Ad attendere sulla pista il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio ...Esodo dei cittadini Ue, con 96 italiani evacuati. Ankara propone un negoziato diretto ma l'escalation non si ferma Èall'aeroporto di Ciampino il 767 proveniente da Gibuti con a bordo parte dei 96 evacuati dal Sudan. Ad attendere sulla pista il ministro degli Esteri Antonio Tajani. I passeggeri arrivano in ...

Sudan, atterrato a Ciampino il primo aereo con gli italiani evacuati Corriere della Sera

È atterrato all'aeroporto militare il primo dei due velivoli che stanno riportando in Italia 96 persone, tra cui 13 stranieri. Presente il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il secondo aereo dovre ...(LaPresse) È atterrato poco prima delle 20:30 di lunedì 24 aprile all'aeroporto di Ciampino il primo aereo proveniente da Gibuti con a bordo ...