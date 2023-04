Attentato a Gerusalemme | un' auto travolge i passanti | otto feriti | conducente ucciso

(Di lunedì 24 aprile 2023) Leggi Anche, sparatoria davanti a una sinagoga: sette morti -l'aggressore: è un 21enne palestinese Leggi Anche, un bimbo di sei anni e un ventenne uccisi in un ...

I cinque sono stati portati negli ospedali Shaare Zedek e Hadassah Ein Kerem a. È ... ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu , parlando apertamente dell'ennesimo...... sparatoria davanti a una sinagoga: sette morti - Ucciso l'aggressore: è un 21enne palestinese Leggi Anche, un bimbo di sei anni e un ventenne uccisi in unChi è l'attentatore L'...Cinque persone sono state ferite da un'auto che ha investito dei pedoni a. Lo riportano i media israeliani, parlando di un sospettoterroristico. Fonti mediche citate dal Times of Israel hanno riferito che una persona è in condizioni gravi e un'altra ...

Attentato a Gerusalemme, un'auto travolge i passanti: cinque feriti, conducente ucciso TGCOM

Almeno otto persone sono state ferite da un’auto che ha investito dei pedoni a Gerusalemme e uno dei feriti è grave, hanno reso noto i servizi di pronto soccorso Zaka. I media israeliani parlano di un ...A Gerusalemme un'auto ha travolto alcuni passanti nelle vicinanze del mercato ortofrutticolo Mahane Yehuda. Cinque persone sono rimaste ferite: una di loro è in gravi condizioni. Il premier Benyamin N ...