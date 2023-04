Atletica | la staffetta si raduna Jacobs | “Oro a Tokyo meritato”; Ceccarelli | “Nei 100 valgo…”

(Di lunedì 24 aprile 2023) A Roma è scattato il raduno delle staffette della Nazionale italiana diin vista della gara del 7 maggio al Ridolfi di Firenze, prima delle tre manifestazioni per qualificarsi ai Mondiali di Budapest, cui seguiranno le prove di Parigi del 9 giugno e di Chorzow (Europei a squadre) del 23-25 giugno. La4×100 maschile sarà in raduno fino a venerdì: al gruppo si sono aggregati i giovani Francesco Libera e Lorenzo Simonelli. Al sito federale così il responsabile dello sprint azzurro Filippo Di Mulo: “Con gli uomini bisogna avere un piano B e un piano C, per questo stiamo cercando di allargare il gruppo il più possibile“. Marcellsi mostra soddisfatto del gruppo e del lavoro di squadra: “Laè un gruppo unito, ai raduni lavoriamo bene e ci stimoliamo a vicenda, siamo tutti molto determinati ...

'Stiamo lavorando ad alta intensità, voglio conquistare la medaglia mondiale. Sono sempre affamato e punto in alto'. Lo dice il campione olimpico dei 100 metri e della4x100 ai Giochi di Tokyo, Marcell Jacobs, ai microfoni di Sky Sport, da Roma dove è in raduno con gli altri staffettisti azzurri. Il primatista europeo dei 100 metri parla poi del suo rivale ..."Laè un gruppo unito, ai raduni lavoriamo bene e ci stimoliamo a vicenda - osserva il campione olimpico dei 100 e della 4x100 Marcell Jacobs - siamo tutti molto determinati a dimostrare

