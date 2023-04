Atletica | Ceccarelli | “Come gestisco le aspettative? Cerco di non pensarci”

(Di lunedì 24 aprile 2023) Samueleè certamente tra le note liete di questo inizio di 2023 dello sport azzurro. Una scalata ai vertici della velocità per certi versi inaspettata per lo sprinter. “Cosa è successo alla mia vita dopo l’oro europeo indoor nei 60 metri? L’attenzione mediatica è l’aspetto più diverso da prima, ma io con tutti mi comportose non fosse successo nulla,ho sempre fatto. Credo sia questa la chiave per continuare a procedere bene”, ha dichiarato oggi a margine del raduno azzurr delle staffette. “Non sono abituato a trovare qualcuno in giro che mi fermi e mi dica ‘bravo, complimenti’, quindi è un riconoscimento. Le? Il segreto è non– risponde -. Mi concentro sull’allenamento solo quando sto al campo, poi non ci penso.mi rilasso? Mi piace ...

Con l'exploit die Jacobs (tra gli altri), l'italiana sta registrando diversi risultati importanti in giro per il mondo. L'opinione di Tortu: "Tra velocità maschile e femminile ...Lei e Mennea per me sono state le stelle più grandi dell''. Sui singoli, poi: ' Iapichino ha dimostrato di far cose che forse né io né Jacobs possiamo più fare. Nulla togliere a, ...I CONVOCATI 4×100 uomini Chituru Ali (Fiamme Gialle), Samuele(Atl. Firenze Marathon), ... Lapo Bianciardi (Avis Barletta), Alessandra Bonora (Bracco), Rebecca Borga (Fiamme ...

Atletica per tutti all'insegna dell'inclusione e dell'avviamento alla pratica dell'atletica leggera: è l'evento andato in scena allo Stadio di Serravalle, ...