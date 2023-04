Atalanta | vittoria da Champions | Roma ko 3-0 | corsa al quarto posto riaperta

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 aprile 2023) L’batte 3-1 laal Gewiss Stadium di Bergamo nel Monday Night della 31ma giornata di Serie A. La squadra di Gian Piero Gasperini torna al successo dopo due partite in cui aveva raccolto solo un punto e riapre la: ora ilè a quattro lunghezze. I giallorossi, invece, falliscono l’aggancio alla Juventus al terzo, rimanendo fermi a quota 56 a braccetto con il Milan. Con il ko di Bergamo la formazione di José Mourinho ferma a tre la striscia di vittorie consecutive. La partita è tesa e bloccata in avvio, tanto che non mancano i battibecchi tra i due allenatori. La prima occasione arriva alla mezz’ora ed è di marca giallorossa, ma Toloi chiude bene Abraham sul cross di Mancini. L’passa alla prima vera ...