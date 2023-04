Atalanta-Roma | programma e telecronisti Dazn Serie A 2022 2023

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ile isudi, match valido per la trentunesima giornata di. Al Gewiss Stadium snodo fondamentale per la corsa Champions, con i nerazzurri che vogliono riaprire il discorso e i giallorossi che vogliono rimanere tra le prime quattro in classifica. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di lunedì 24 aprile.sarà visibile sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi. SportFace.

BERGAMO - Chi si ferma è perduto. Dopo i punti restituiti alla Juventus e il ritorno alla vittoria di Milan e Inter, la corsa ai piazzamenti Champions entra nella sua fase decisiva e, che chiude la 31ª giornata di Serie A, rappresenta l'occasione per la squadra di Mourinho di difendere il quarto posto in classifica. Segui la ...Commenta per primo Gian Piero Gasperini, tecnico dell', è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro la: 'Non siamo mai stati male fisicamente. Per fare risultato contro labisogna servirà una grande partita ma stiamo ...Commenta per primo Le parole ai microfoni di DAZN di José Mourinho , tecnico della, a pochi minuti dalla sfida contro l': ' Dura senza Smalling perché è un giocatore importantissimo per noi , oltre a essere bravo tatticamente ha una capacità di comunicazione e ...

Atalanta-Roma: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Di seguito le ultime dai campi su Atalanta-Roma, raccolte dagli inviati di TMW: Atalanta-Roma - Lunedì 24 aprile, ore 20.45 Arbitro: Irrati .I nerazzurri di Gasperini sfidano i giallorossi di Mourinho nel Monday night della 31ª giornata di Serie A: dove vedere Atalanta-Roma La Roma di José Mourinho fa visita all’Atalanta di Gian Piero Gasp ...