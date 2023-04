Atalanta-Roma | lancio di fumogeni tra tifoserie al Gewiss Stadium

(Di lunedì 24 aprile 2023)didalla Curva Sud bergamasca prima del calcio d’inizio di. Qualche scintilla tra le duecon cori e insulti, non sono rimasti con le mani in mano i tifosi giallorossi che hanno rilanciato alcuni, ma fortunatamente la situazione è tornata subito alla normalità. SportFace.

Commenta per primo La sfida tra, in programma alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo, è il posticipo che chiude la 31esima giornata di Serie A. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali discussi con la moviola ...Sono state annunciate le formazioni ufficiali di, posticipo della 31/a giornata di Serie A, in programma alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Mourinho cambia tanto: in campo Bove con Cristante, in attacco c'è Solbakken, a destra ...Il tecnico dellaparla prima del calcio d'inizio del match tra la suae l', valevole per la trentunesima giornata di Serie APrima del calcio d'inizio di, che chiude la trentunesima giornata di Serie A, ha parlato José Mourinho. Mourinho (...

Atalanta-Roma 1-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Nel corso del primo tempi qualche scontro a distanza tra il settore ospiti della Roma e quello adiacente nerazzurro ...Scontro diretto in chiave Champions League quello del Gewiss Stadium fra Atalanta e Roma. Lo spettacolo, almeno per la prima frazione, non c'è per nulla in quel di Bergamo. Un ...