Atalanta-Roma in tv e streaming | dove vederla

(Di lunedì 24 aprile 2023) I nerazzurri di Gasperini sfidano i giallorossi di Mourinho nel Monday night della 31ª giornata di Serie A:vedereLadi José Mourinho fa visita all’di Gian Piero Gasperini nel Monday night della 31ª giornata della Serie A 2022/2023. I nerazzurri sono settimi in classifica con 49 punti, i giallorossi occupano la quarta posizione a quota 56 e con una vittoria potrebbero raggiungere la Juventus, in attesa della nuova sentenza che la riguarda.: il Monday night si giocherà lunedì 24 aprile 2023 nello scenario del Gewiss Stadium di Bergamo con fischio d’inizio alle ore 20.45. A dirigere la gara sarà il signor Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia. Clicca qui per i precedenti di ...

Commenta per primo(3 - 4 - 2 - 1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners, Pasalic; Zapata.(3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Ibañez, ...... zero reti in 24 gare per Andrea Belotti (a zero ci sono anche Success e Oudin), una rete sia per Muriel che per Zapata (come Lasagna, Gyasi, Kallon, Botheim e Djuric); i tre disono ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Gewiss Stadium' train tempo reale. Formazioni UFFICIALI- RomaATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; ...

Serie A: Atalanta-Roma Agenzia ANSA

La sfida tra le due squadre si gioca oggi lunedì 24 aprile alle 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky I numeri di Atalanta… Leggi ...Atalanta-Roma questa sera giocheranno per la 31 giornata di campionato alle ore 20:45 Ecco le formazioni ufficiali scelte da Mourinho e da Gasperini ...