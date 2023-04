Atalanta - Roma 3 - 1 | le pagelle | Rui Patricio | che combini? Ibanez e Abraham male | si salva solo Pellegrini

(Di lunedì 24 aprile 2023) Laè stata sconfitta a Bergamo per 3 - 1 dall'che ha segnato con Pasalic (39'), Toloi (74') e Koopmeiners (84'). Per i giallorossi è andato a segno(83'). LEDELLA ...

Josè Mourinho analizza la gara contro l'di Gasperini, commentando la sconfitta per 3 - 1 e i numerosi infortuni che hanno caratterizzato il termine del match ...Piove, diluvia, sul bagnato in casa. Con Smalling, Wijnaldum e Karsdorp infortunati , stasera a Bergamo contro l'si sono fatti male Paulo Dybala e Diego Llorente . Dybala ha giocato gli ultimi 20' letteralmente zoppicando ...Laè stata sconfitta a Bergamo per 3 - 1 dall'che ha segnato con Pasalic (39'), Toloi (74') e Koopmeiners (84'). Per i giallorossi è andato a segno Pellegrini (83'). LE PAGELLE DELLA...

Diretta Atalanta-Roma 3-1: segui la partita LIVE Corriere dello Sport

Su questo sito utilizziamo strumenti nostri o di terze parti che memorizzano piccoli file ( cookie) sul tuo dispositivo. I cookie sono normalmente usati per permettere al sito di funzionare correttame ...Il noto cantante italiano è tifoso giallorosso Il Gewiss Stadium in occasione di Atalanta-Roma è sold-out. Tra le tribune, ripreso dalle telecamere di Dazn, presente anche Riccardo Fabbriconi, in arte ...