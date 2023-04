Atalanta-Roma 3-1 | bergamaschi tornano in zona Champions

(Di lunedì 24 aprile 2023) BERGAMO (ITALPRESS) – L'batte la3-1 al Gewiss Stadium e si porta a -4 dal quarto posto. Le reti di Pasalic, Toloi e Koopmeiners regalano tre punti preziosi a Gasperini, mentre Mourinho si illude con il 2-1 momentaneo di Pellegrini, reso vano da un errore di Rui Patricio. L'allenatore portoghese resta in ansia anche per le condizioni di Llorente e Dybala, entrambi malconci. Dopo l'impegno al supplementare contro il Feyenoord, l'argentino è rimasto inizialmente a riposo insieme a Matic e Spinazzola. Si rivedono dal 1? invece Solbakken e Abraham. L'è la formazione contro cui l'inglese vanta la miglior media gol in Serie A (uno ogni 84 minuti giocati), ma la prestazione dell'ex Chelsea è insufficiente. E' da un suo pallone perso al 39? che nasce il gol dei: Zapata protegge palla e crossa ...

L'ex capitano della Roma Francesco Totti è l'attesissimo ospite di SuperTele - con Pierluigi Pardo su Dazn - nel post partita di Atalanta-Roma, finita 3 - 1 per i nerazzurri. 'In Europa si viaggia in un certo modo, in campionato ci sono anche risultati negativi. Questa sconfitta permette all'Atalanta di rifarsi sotto per la Champions.'

Atalanta, che tris alla Roma! Gasp stende Mou e torna in corsa per la Champions La Gazzetta dello Sport

