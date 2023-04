Atalanta-Roma | 21 convocati per Gasperini | Pasalic recupera

(Di lunedì 24 aprile 2023) Mariohato dal fastidio alla caviglia ed è tra i disponibili per il big match di stasera tra l’e laal Gewiss Stadium. Oltre al croato, sono altri venti i giocatorida Gian Pieroper lo scontro diretto in zona Europa. Confermata l’assenza di Lookman, alle prese con la distrazione al bicipite femorale della coscia destra. Fuori anche Ruggeri, Vorlicky, Hateboer e Okoli: il centrale si è fermato a scopo precauzionale nella rifinitura mattutina per via di un fastidio alla caviglia. Prima chiamata per il giovane Leonardo Mendicino, centrocampista classe 2006. Questa la lista in ordine alfabetico: Bernasconi, Boga, Demiral, De Roon, Djimsiti, Ederson, Hojlund, Koopmeiners, Maehle, Mendicino, Muriel, Musso, Palomino, ...

... sono state rese note le designazioni arbitrali per Inter - Juventus e Fiorentina - CremoneseIl turno di Serie A non è ancora concluso, questa sera scenderanno in campo, ma nel ...A quasi 40 anni l'ex azzurro disputerà sabato la sua ultima partita con il Western United- A quasi 40 anni (li compirà il 3 maggio), Alessandro Diamanti ha annunciato l'intenzione di ..., ...Oggi alle 20.45 a Bergamo. Ecco la probabile formazione di José ...

L'Atalanta può sentirsi amareggiata viste le piene riprese in campionato delle due milanesi, reduci da un periodo eccezionale in Champions League ma altalenante in Serie A. L'obiettivo della formazion ...SERIE A. Il centrocampista croato ha recuperato dal fastidio alla caviglia e sarà a disposizione per il big match contro i giallorossi. Confermata l’assenza di Lookman, Okoli out in via precauzionale.